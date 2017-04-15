Фанаты "Лестера" получили условные сроки за беспорядки в Мадриде перед матчем Лиги чемпионов

Инцидент случился на одной из центральных площадей столицы Испании.
14 апреля 22:00
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Фото The Telegrpah
Восемь фанатов английского "Лестера" получили по четыре месяца тюрьмы условно за участие в беспорядках в Мадриде перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против "Атлетико", сообщает Sports.ru со ссылкой на Daily Mail.
Шестеро из них также осуждены еще на четыре месяца заключения условно за нападение на сотрудников полиции. Приговоры вынесены в результате соглашения между адвокатами обвиняемых и государственным обвинителем.
Болельщики "Лестера" устроили массовые гуляния на Пласа-Майор - одной из центральных площадей Мадрида - накануне матча. Некоторые фанаты хором выкрикивали "испанские ублюдки, Гибралтар наш", а также распевали песню "10 немецких бомбардировщиков" времен Второй мировой войны. В какой-то момент празднования перетекли в столкновения с сотрудниками полиции, которые попытались зачистить площадь.
Сам же матч закончился минимальной победой "Атлетико" (1:0). Победный гол на 28-й минуте с пенальти забил французский нападающий Антуан Гризманн. Ответный матч пройдет 18 апреля в Англии.
Шестеро из них также осуждены еще на четыре месяца заключения условно за нападение на сотрудников полиции. Приговоры вынесены в результате соглашения между адвокатами обвиняемых и государственным обвинителем.
Болельщики "Лестера" устроили массовые гуляния на Пласа-Майор - одной из центральных площадей Мадрида - накануне матча. Некоторые фанаты хором выкрикивали "испанские ублюдки, Гибралтар наш", а также распевали песню "10 немецких бомбардировщиков" времен Второй мировой войны. В какой-то момент празднования перетекли в столкновения с сотрудниками полиции, которые попытались зачистить площадь.
Leicester fans clashing with Police in Madrid today #LCFC pic.twitter.com/M3XbSFPo6t— Pints and Pyro (@PintsandPyro) 12 апреля 2017 г.
Сам же матч закончился минимальной победой "Атлетико" (1:0). Победный гол на 28-й минуте с пенальти забил французский нападающий Антуан Гризманн. Ответный матч пройдет 18 апреля в Англии.