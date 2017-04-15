"Алматы Марафон" объявил о скором завершении регистрации участников

Количество стартовых номеров ограничено.
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До конца регистрации на беговое событие осталось несколько дней, сообщает оргкомитет "Алматы Марафона". Тем, кто зарегистрировался, необходимо внести стартовый взнос в ближайшие выходные.
Количество стартовых номеров ограничено, поэтому организаторы призывают любителей бега и здорового образа жизни поторопиться с регистрацией и оплатой, чтобы не сожалеть об упущенной возможности пробежать свою дистанцию и стать частью ежегодного праздника. Со дня на день количество участников превысит количество слотов, поэтому регистрация может завершиться в любой момент.
"Мы призываем всех участников не откладывать регистрацию и оплату на последний момент. К сожалению, на протяжении шести лет проведения мероприятия мы наблюдаем картину того, что люди звонят и пишут нам с просьбами продлить регистрацию или принять оплату после закрытия. Чтобы предотвратить подобную ситуацию в этом году, мы вновь напоминаем о крайних сроках. Мы специально не стали поднимать стоимость участия, она также составляет 4 тысячи тенге. Регистрация и прием оплат в центре выдачи не предусмотрены, а времени до начала Спортивной ярмарки осталось совсем мало",- сообщила директор "Алматы Марафона" Салтанат Казыбаева.
Напомним, что VI "Алматы Марафон" состоится 23 апреля 2017 года. Старт будет дан около Парка Первого Президента в 8 часов утра.
Всем, кто уже зарегистрировался и оплатил участие, необходимо прийти за своим стартовым пакетом на Спортивную ярмарку, которая пройдет во Дворце спорта имени Балуана Шолака с 21 по 22 апреля с 10:00 до 20:00.
В этом году благотворительная цель марафона заключена в помощи шести детским учреждениям, в которых учатся и получают лечение 1500 детей с особенностями развития.
Генеральным партнером VI "Алматы Марафона" выступает Kaspi Bank. Для участия необходимо пройти простую регистрацию здесь.