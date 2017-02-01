Сауль Альварес вошел в сотню самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes

Журнал определил, кто больше всех заработал в 2016 году.
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов в мире, сообщают Vesti.kz.
При его составлении учитывались все финансовые доходы - зарплаты, бонусы и рекламные контракты за 2016 год.
Так, богатейшим спортсменом планеты стал форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который за 2016 год обогатил свое состояние на 88 миллионов долларов, из которых 56 миллионов составил доход в клубе, а 32 - рекламные контракты.
На втором месте оказался принципиальный соперник Роналду, нападающий "Барселоны" Лионель Месси - 81,4 миллиона (53,4 + 28). Третье место в списке занял баскетболист ЛеБрон Джеймс - 77,2 миллиона (23,2 + 54).
В ТОП-100 вошел и потенциальный соперник Геннадия Головкина Сауль Альварес. Мексиканец занял 92-е место, заработав в прошлом году 21,5 миллиона долларов - 20 за свои бои и еще полтора миллиона за рекламу.
На 16-м месте расположился знаменитый Флойд Мейвезер-младший с активом в 44 миллиона (32+12). Других представителей бокса в списке не оказалось.
Не обошелся рейтинг и без Конора МакГрегора. Звезда UFC занял 85-е место, заработав в 2016 году 22 миллиона долларов (18+4).
С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.