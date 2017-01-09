Дженнифер Лопес подарила сестре на день рождения встречу с Криштиану Роналду

Певица исполняла гимн чемпионата мира-2014 и болеет за "Реал".

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес преподнесла необычный сюрприз своей двоюродной сестре Тиане Риос на ее день рождения.

Как сообщает Mirror, Лопес устроила ей встречу с нападающим "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Как рассказала певица, ее сестра является большой фанаткой футболиста.

Отметим, что 47-летняя Лопес сама является фанаткой "Реала". В 2016 году Роналду был одним из гостей на праздновании ее дня рождения.

C защитником "Реала" и сборной Испании Серхио Рамосом

В 2014 году Лопес вместе с рэпером Питбуль исполнила гимн чемпионата мира в Бразилии.