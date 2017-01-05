У полузащитника "Ливерпуля" ограбили дом

Клуб перевез игрока и его семью в гостиницу.

Грабители забрались в дом полузащитника сборной Бразилии и английского "Ливерпуля" Роберто Фирмино и украли драгоценности, дорогие часы и вещи на общую сумму 70 тысяч фунтов стерлингов, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на The Sun.

Предположительно преступники начали слежку за домом игрока еще перед Рождеством и просто дождались момента, когда бразилец уедет из Ливерпуля вместе с семьей.

Клуб перевез шокированного Фирмино и его семью в гостиницу. Бразилец зарабатывает 100 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне 25-летний Фирмино забил семь голов и отдал шесть голевых передач в 22 матчах АПЛ. Ранее игрок был арестован английской полицией за вождение в нетрезвом виде - его ожидает суд.