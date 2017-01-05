У полузащитника "Ливерпуля" ограбили дом

Клуб перевез игрока и его семью в гостиницу.
Сегодня 16:29
2 Комментария
Ссылки по теме:
- Полузащитник "Ливерпуля" предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде
- Нападающий "Астаны" Твумаси назвал сумму ущерба от вооруженного ограбления
- Нападающий "Вест Хэма" отбился от грабителей с пистолетом
Роберто Фирмино. Фото с сайта thisisanfield.com
Грабители забрались в дом полузащитника сборной Бразилии и английского "Ливерпуля" Роберто Фирмино и украли драгоценности, дорогие часы и вещи на общую сумму 70 тысяч фунтов стерлингов, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на The Sun.
Предположительно преступники начали слежку за домом игрока еще перед Рождеством и просто дождались момента, когда бразилец уедет из Ливерпуля вместе с семьей.
Клуб перевез шокированного Фирмино и его семью в гостиницу. Бразилец зарабатывает 100 тысяч фунтов в неделю.
В текущем сезоне 25-летний Фирмино забил семь голов и отдал шесть голевых передач в 22 матчах АПЛ. Ранее игрок был арестован английской полицией за вождение в нетрезвом виде - его ожидает суд.