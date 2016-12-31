"Новый год - семейный праздник". Как встретили 2017-й казахстанские спортсмены

Тренировочный процесс у атлетов стартует уже в январе.

Корреспондент Vesti.kz связался с казахстанскими спортсменами и узнал, как они встретили Новый год. Оказалось, многие предпочли праздновать в кругу семьи, так как уже в январе начинаются очередные сборы.



Дмитрий Баландин - чемпион Олимпиады в Рио-2016 по плаванию







"Как и планировал, провел этот знаменательный день с близкими мне людьми. Теперь уже в январе начну подготовку к сезону", - отметил Баландин.



Дарига Шакимова - бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-2016 по боксу







"Я Новый год встречала с родными в Петропавловске. Семейный праздник прошел уютно и тепло, ведь новый год - семейный праздник. Но сейчас уже отправляюсь в Алматы. Нужно начинать подготовку к сезону. Уже с пятого числа начну готовиться", - отметила Шакимова.



Абзал Ажгалиев - первый в истории Казахстана победитель этапа Кубка мира по шорт-треку







"Я девять месяцев не был дома. Но благодаря тому, что у нас через месяц Универсиада, нам позволили вернуться раньше. Представьте себе, какая радость - увидеть родных столько времени спустя. Это был хороший Новый год. С пятого января начну подготовку к Универсиаде", - отметил Ажгалиев.



Куат "Найман" Хамитов - известный боец ММА







"Новый год - это семейный праздник. Надеюсь, всем удалось провести его с родными. В этот раз я решил отдохнуть в Таиланде с друзьями. Совсем скоро начну подготовку к сезону. В будущем году у меня немало планов, когда придет время, вы обо всем узнаете", - отметил Хамитов.



Маргарита Елисеева - двукратный победитель Азиатских игр (2010, 2012) по тяжелой атлетике







"Встретили Новый год с родными, затем от души провели время с друзьями. Было настолько весело и интересно, что не удалось запечатлеть ни одной фотографии. Подготовку к сезону начнем сбором 10 января. Пока, правда, не знаю, где он будет проходить", - отметила Елисеева.

Ранее известные казахстанские спортсмены поздравили с Новым годом читателей Vesti.kz, подробнее можно посмотреть тут.



В материале использованы фотографии с сайтов kfb.kz, wfrk.kz и zimbo.com