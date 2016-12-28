Если Елеусинов захочет сняться в клипе, то мы его с удовольствием пригласим - известный продюсер

Подопечные Алуы Конаровой вместе с боксером снимались в комедии "Навстречу мечте".

Известный казахстанский продюсер Алуа Конарова прокомментировала перспективы олимпийского чемпиона по боксу Данияра Елеусинова в шоу-бизнесе. В беседе с корреспондентом Vesti.kz она объяснила, почему казахстанские спортсмены обошли в рейтинге Forbes таких акул шоу-бизнеса как Кайрат Нуртас, Баян Есентаева и Айкын.



- Это все-таки Олимпиада. Государство уделяет большое значение спортивным соревнованиям. Здесь идут достаточно правильные вливания и победы спортсменов хорошо поощряются. Спорт - это хорошая имиджевая поддержка страны. Сегодня Казахстан - одна из сильнейших спортивных стран мира, - отметила Алуа Конырова.



- Группа Rin’Go участвовала в съемках комедии "Навстречу мечте", в которой снимались отечественные спортсмены. Какие впечатления остались от работы спортсменов в кино?



- Настоящие профессионалы очень скромные в быту. Характерная черта наших чемпионов - они очень скромны. Я не видела, чтобы они капризничали. Они спокойно сидят на площадке и ждут своего часа. Они воспитанные ребята, открытые к общению и с ними комфортно. Очень подкупает именно эта скромность.



- Была ли мысль сделать имиджевый проект с кем-нибудь из наших спортсменов?



- Была мысль такая. Я не решаюсь отвлекать ребят от их основной деятельности. К своим делам они относятся очень тонко. Я считаю неправильно использовать спортсменов по любому поводу. Должно быть уважение к личности. Если приглашать на совместный проект, то он должен быть достойный.



- Данияр Елеусинов недавно в одном из интервью сказал, что не против попробовать себя в шоу-бизнесе



- Если он будет не против, если не будет чувствовать стеснения, то почему бы нет. Главное сломать наши стереотипы, и тогда все получится. Потому что танцует он неплохо, так же как Ильюша Ильин. У них какая-то своя особая пластика. И если с Данияром позаниматься, провести несколько уроков, то можно выработать синхронность. Если рассматривать серьезно, то хотелось бы подобрать для него какую-нибудь роль в кино. А если он захочет сняться в клипе, то мы с удовольствием пригласим его.



- Назовите тройку самых успешных спортсменов этого года?



- Головкин Гена - это однозначно. Данияр Елеусинов и Дмитрий Баландин. Еще хотелось бы отметить нашего бойца ММА Куата "Наймана" Хамитова, который одержал победу в декабре. Я думаю это тоже не должно остаться незамеченным. А еще мне очень симпатичен Илья Ильин.



- Насколько мне известно, Хамитов тоже не против попробовать себя в шоу-бизнесе?



- Он кстати стремится к этому. Он может гармонично влиться, но нужно продумать стратегию и промо. Он нереально харизматичный от природы.



Продюсер Алуа Конарова сейчас занимается продвижением трех музыкальных проектов – мужских групп Rin’Go и Juniors, а так же женского коллектива Ayumi.



Группа Rin’Go вместе с казахстанскими спортсменами принимала участие в съемках предновогодней комедии "Навстречу мечте". Подробный репортаж с предпоказа этого фильма можно увидеть здесь.