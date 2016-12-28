Если Елеусинов захочет сняться в клипе, то мы его с удовольствием пригласим - известный продюсер

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 2:1
Попко Ваттанакул 2:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Если Елеусинов захочет сняться в клипе, то мы его с удовольствием пригласим - известный продюсер

Подопечные Алуы Конаровой вместе с боксером снимались в комедии "Навстречу мечте".

Bahytzhan Nurpeisov

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Данияр Елеусинов. Фото пресс-службы КФБ
Данияр Елеусинов. Фото пресс-службы КФБ
Алуа Конарова. Фото time.kz
Алуа Конарова. Фото time.kz

Известный казахстанский продюсер Алуа Конарова прокомментировала перспективы олимпийского чемпиона по боксу Данияра Елеусинова в шоу-бизнесе. В беседе с корреспондентом Vesti.kz она объяснила, почему казахстанские спортсмены обошли в рейтинге Forbes таких акул шоу-бизнеса как Кайрат Нуртас, Баян Есентаева и Айкын.

- Это все-таки Олимпиада. Государство уделяет большое значение спортивным соревнованиям. Здесь идут достаточно правильные вливания и победы спортсменов хорошо поощряются. Спорт - это хорошая имиджевая поддержка страны. Сегодня Казахстан - одна из сильнейших спортивных стран мира, - отметила Алуа Конырова.

- Группа Rin’Go участвовала в съемках комедии "Навстречу мечте", в которой снимались отечественные спортсмены. Какие впечатления остались от работы спортсменов в кино?

- Настоящие профессионалы очень скромные в быту. Характерная черта наших чемпионов - они очень скромны. Я не видела, чтобы они капризничали. Они спокойно сидят на площадке и ждут своего часа. Они воспитанные ребята, открытые к общению и с ними комфортно. Очень подкупает именно эта скромность.

- Была ли мысль сделать имиджевый проект с кем-нибудь из наших спортсменов?

- Была мысль такая. Я не решаюсь отвлекать ребят от их основной деятельности. К своим делам они относятся очень тонко. Я считаю неправильно использовать спортсменов по любому поводу. Должно быть уважение к личности. Если приглашать на совместный проект, то он должен быть достойный.

- Данияр Елеусинов недавно в одном из интервью сказал, что не против попробовать себя в шоу-бизнесе

- Если он будет не против, если не будет чувствовать стеснения, то почему бы нет. Главное сломать наши стереотипы, и тогда все получится. Потому что танцует он неплохо, так же как Ильюша Ильин. У них какая-то своя особая пластика. И если с Данияром позаниматься, провести несколько уроков, то можно выработать синхронность. Если рассматривать серьезно, то хотелось бы подобрать для него какую-нибудь роль в кино. А если он захочет сняться в клипе, то мы с удовольствием пригласим его.

- Назовите тройку самых успешных спортсменов этого года?

- Головкин Гена - это однозначно. Данияр Елеусинов и Дмитрий Баландин. Еще хотелось бы отметить нашего бойца ММА Куата "Наймана" Хамитова, который одержал победу в декабре. Я думаю это тоже не должно остаться незамеченным. А еще мне очень симпатичен Илья Ильин.

- Насколько мне известно, Хамитов тоже не против попробовать себя в шоу-бизнесе?

- Он кстати стремится к этому. Он может гармонично влиться, но нужно продумать стратегию и промо. Он нереально харизматичный от природы.

Продюсер Алуа Конарова сейчас занимается продвижением трех музыкальных проектов –  мужских групп Rin’Go и Juniors, а так же женского коллектива Ayumi.

Группа Rin’Go вместе с казахстанскими спортсменами принимала участие в съемках предновогодней комедии "Навстречу мечте". Подробный репортаж с предпоказа этого фильма можно увидеть здесь.

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