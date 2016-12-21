Криштиану Роналду назван человеком года в Палестине

Его отметили за "спортивные и человеческие качества".
Вчера 22:50
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Криштиану Роналду. Фото с сайта goal.com
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан человеком года в Палестине, сообщает Sports.ru со ссылкой на AS.
На торжественном мероприятии присутствовали 1 200 человек, включая президента Палестины Махмуда Аббаса. Футболист был отмечен за его "спортивные и человеческие качества".
В марте этого года Роналду встретился с пятилетним палестинским мальчиком, оставшимся сиротой после гибели его семьи в результате бомбардировки.
В ближайшее время награда должна быть доставлена в Испанию и вручена португальцу.
Приз человеку года в Палестине
Встреча Криштиану Роналду и пятилетнего палестинца, оставшегося без родителей после бомбардировок
На торжественном мероприятии присутствовали 1 200 человек, включая президента Палестины Махмуда Аббаса. Футболист был отмечен за его "спортивные и человеческие качества".
В марте этого года Роналду встретился с пятилетним палестинским мальчиком, оставшимся сиротой после гибели его семьи в результате бомбардировки.
В ближайшее время награда должна быть доставлена в Испанию и вручена португальцу.
Приз человеку года в Палестине
Встреча Криштиану Роналду и пятилетнего палестинца, оставшегося без родителей после бомбардировок