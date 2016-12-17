Рой Джонс замерз в Казахстане и "пошопился" в карагандинском ТЦ

Знаменитый боксер посетил Казахстан.

Настоящий шопинг легенда мирового бокса Рой Джонс устроил в Караганде. Известный боксер успел посетить популярный торговый центр в городе просто потому, что замерз в шахтерской столице. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил один из организаторов визита высокого гостя Нургазы Жарылгапов.

Рой Джонс прилетел в карагандинский аэропорт из Майами в одежде, совсем не подходящей для казахстанского климата. Поэтому организаторы сразу решили отвезти его в торговый центр, где он сам лично прикупил себе теплые вещи. "Здесь Рой Джонс купил себе теплую куртку и обувь, потому что в Казахстане ему было очень холодно. Рою Джонсу понравилась одежда от известной марки. Он перемерил несколько курток в современном бутике и выбрал, на свой взгляд, одну из лучших. Его не удивишь разными брендами", - сказал Нургазы Жарылгапов.

Во время своего визита в Караганду мировая звезда успел прогуляться по главным улицам Караганды и сфотографироваться с восторженными болельщиками, встретиться с высокопоставленными чиновниками региона. По доброй традиции Рою Джонсу подарили чапан, а он, в свою очередь, оставил собственный автограф на боксерских перчатках для победителя молодежного чемпионата по боксу Садреддина Ахмедова. После чего Рой Джонс исполнил несколько своих любимых песен прямо на ринге.

Организатор отметил, что боксеру понравилось в Караганде - сюда он приезжает уже во второй раз. После посещения Международного турнира по боксу памяти заслуженного тренера КазССР Галыма Жарылгапова Рой Джонс уехал в Астану в одежде, которую прикупил себе в Караганде.

Фото предоставлено организаторами