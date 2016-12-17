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Динамо Ас Астана 21:00
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Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
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Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
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Рой Джонс замерз в Казахстане и "пошопился" в карагандинском ТЦ

Знаменитый боксер посетил Казахстан.

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7 Комментариев
Фото с сайта Tengrinews.kz
Фото с сайта Tengrinews.kz

Настоящий шопинг легенда мирового бокса Рой Джонс устроил в Караганде. Известный боксер успел посетить популярный торговый центр в городе просто потому, что замерз в шахтерской столице. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил один из организаторов визита высокого гостя Нургазы Жарылгапов.

Рой Джонс прилетел в карагандинский аэропорт из Майами в одежде, совсем не подходящей для казахстанского климата. Поэтому организаторы сразу решили отвезти его в торговый центр, где он сам лично прикупил себе теплые вещи. "Здесь Рой Джонс купил себе теплую куртку и обувь, потому что в Казахстане ему было очень холодно. Рою Джонсу понравилась одежда от известной марки. Он перемерил несколько курток в современном бутике и выбрал, на свой взгляд, одну из лучших. Его не удивишь разными брендами", - сказал Нургазы Жарылгапов.

Во время своего визита в Караганду мировая звезда успел прогуляться по главным улицам Караганды и сфотографироваться с восторженными болельщиками, встретиться с высокопоставленными чиновниками региона. По доброй традиции Рою Джонсу подарили чапан, а он, в свою очередь, оставил собственный автограф на боксерских перчатках для победителя молодежного чемпионата по боксу Садреддина Ахмедова. После чего Рой Джонс исполнил несколько своих любимых песен прямо на ринге.

Организатор отметил, что боксеру понравилось в Караганде - сюда он приезжает уже во второй раз. После посещения Международного турнира по боксу памяти заслуженного тренера КазССР Галыма Жарылгапова Рой Джонс уехал в Астану в одежде, которую прикупил себе в Караганде.

Фото предоставлено организаторами 

Просмотров: 5779  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Нурлан Акпаев Вчера 16:42
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1276
Третье фото улетное)). Замерзший темнокожий человек в черной куртке и синей га...онке)). Осталось в метро спуститься и поиграть на балалайке))
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Baglan Badenbaev Вчера 17:22
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 207
По фотографиям складывается впечатление, что не Джонс был приглашенным, а наоборот. Серьёзные люди в Караганде живут
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KAIRAT Вчера 17:45
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4505
рой ты где? ,гдг, где в караганде,
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Жан Костанай Вчера 19:04
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Нравится мне Рой джонс , приезжает частенько в Кз , я понимаю что ему плотят хорошо за это , но всё же он был Боксером мирового уровня . Я думаю что его везде хотят увидеть.
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Viprin Viprin Вчера 21:20
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1033
Джонс скромный человек.
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Дастан Курманбаев Сегодня 06:21
Статус: Профи
Рейтинг: 309
Когда мерзнеш в Караганде, то есть хорошее народное средство. 100% гарантия, что быстро согреешся. Неужели Рою не подсказали?
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Данияр Мертаев Сегодня 14:35
Статус: МСМК
Рейтинг: 959
Водкой это на крайний случай.не надо уменьшать организм спортсмена водярой
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