Нападающий "Астаны" Твумаси назвал сумму ущерба от вооруженного ограбления

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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Боруссия Д Аугсбург 1:1
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Эвертон Ливерпуль 0:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетик Сельта 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Эмполи 2:1
Интер Лацио 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Трактор 2:3
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
Горняк Бейбарыс 2:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Лескюр 2:0
Думбия Евсеев 1:2
Евсеев Нам 2:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 96:63
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Нападающий "Астаны" Твумаси назвал сумму ущерба от вооруженного ограбления

Преступники, угрожая оружием, похитили у семьи ганца деньги и ценные вещи.

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5 Комментариев
Патрик Твумаси. Фото с сайта mtv.fi
Патрик Твумаси. Фото с сайта mtv.fi
Нападающий "Астаны" Патрик Твумаси в интервью Starr FM назвал сумму ущербу от вооруженного ограбления

Сейчас футболист находится в столице родной Ганы, куда прибыл после окончания сезона. Накануне преступники ворвались в его дом в Аккре и, угрожая оружием, похитили ценные вещи и деньги. Семья Твумаси лишилась больше 29 тысяч долларов - около 9 миллионов 501 тысячи тенге. 

"Грабители с помощью оружия украли десять тысяч долларов и 40 тысяч ганских седи (около 9 350 долларов - прим. Vesti.kz). Я благодарен богу за то, что все члены моей семьи не пострадали в этом инциденте. Воры украли мой телефон и телефон сестры, а у нее похитили 10 000 долларов.

Это самое шокирующее, что случалось в моей жизни. Слава богу, я и моя семья не пострадали. Я подозреваю, что кто-то вывел преступников на нас", - сказал Твумаси. 

В интервью GhanaWeb Твумаси рассказал подробности ограбления. 

"Они приставили пистолет на меня и мою семью. У нас не было другого выбора, кроме как позволить им делать все, что они планировали. Они угрожали убить мою семью и вытащили все имеющиеся деньги дома", - сказал игрок. 

Отметим, что у Твумаси и его супруги Лидии двое детей - дочь и двухмесячный сын, которые могли находиться дома во время ограбления. Полиция Ганы возбудила уголовное дело по факту преступления. 
Просмотров: 6367  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Kurmash Musabaev Вчера 01:02
Статус: Зритель
Рейтинг: 9
Адеми кутылгансын бауырым аман болындар
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Кастер Нурсерик Вчера 01:40
Статус: Юниор
Рейтинг: 51
Бас аман болса, бәрі табылады
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Ruslan Kazakh Вчера 09:57
Статус: Фанат
Рейтинг: 46
Африка
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Кайсар Казыгулулы Вчера 10:16
Статус: Дублёр
Рейтинг: 179
Аман болыңдар!
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K0rd Вчера 10:32
Статус: Профи
Рейтинг: 301
Бас аман болсын, қазақтар қайтарып береді ғой
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