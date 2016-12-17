Нападающий "Астаны" Твумаси назвал сумму ущерба от вооруженного ограбления

Преступники, угрожая оружием, похитили у семьи ганца деньги и ценные вещи.
Вчера 00:38
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Патрик Твумаси. Фото с сайта mtv.fi
Нападающий "Астаны" Патрик Твумаси в интервью Starr FM назвал сумму ущербу от вооруженного ограбления.
Сейчас футболист находится в столице родной Ганы, куда прибыл после окончания сезона. Накануне преступники ворвались в его дом в Аккре и, угрожая оружием, похитили ценные вещи и деньги. Семья Твумаси лишилась больше 29 тысяч долларов - около 9 миллионов 501 тысячи тенге.
"Грабители с помощью оружия украли десять тысяч долларов и 40 тысяч ганских седи (около 9 350 долларов - прим. Vesti.kz). Я благодарен богу за то, что все члены моей семьи не пострадали в этом инциденте. Воры украли мой телефон и телефон сестры, а у нее похитили 10 000 долларов.
Это самое шокирующее, что случалось в моей жизни. Слава богу, я и моя семья не пострадали. Я подозреваю, что кто-то вывел преступников на нас", - сказал Твумаси.
В интервью GhanaWeb Твумаси рассказал подробности ограбления.
"Они приставили пистолет на меня и мою семью. У нас не было другого выбора, кроме как позволить им делать все, что они планировали. Они угрожали убить мою семью и вытащили все имеющиеся деньги дома", - сказал игрок.
Отметим, что у Твумаси и его супруги Лидии двое детей - дочь и двухмесячный сын, которые могли находиться дома во время ограбления. Полиция Ганы возбудила уголовное дело по факту преступления.
Сейчас футболист находится в столице родной Ганы, куда прибыл после окончания сезона. Накануне преступники ворвались в его дом в Аккре и, угрожая оружием, похитили ценные вещи и деньги. Семья Твумаси лишилась больше 29 тысяч долларов - около 9 миллионов 501 тысячи тенге.
"Грабители с помощью оружия украли десять тысяч долларов и 40 тысяч ганских седи (около 9 350 долларов - прим. Vesti.kz). Я благодарен богу за то, что все члены моей семьи не пострадали в этом инциденте. Воры украли мой телефон и телефон сестры, а у нее похитили 10 000 долларов.
Это самое шокирующее, что случалось в моей жизни. Слава богу, я и моя семья не пострадали. Я подозреваю, что кто-то вывел преступников на нас", - сказал Твумаси.
В интервью GhanaWeb Твумаси рассказал подробности ограбления.
"Они приставили пистолет на меня и мою семью. У нас не было другого выбора, кроме как позволить им делать все, что они планировали. Они угрожали убить мою семью и вытащили все имеющиеся деньги дома", - сказал игрок.
Отметим, что у Твумаси и его супруги Лидии двое детей - дочь и двухмесячный сын, которые могли находиться дома во время ограбления. Полиция Ганы возбудила уголовное дело по факту преступления.