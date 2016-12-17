Двукратная победительница "Уимблдона" Петра Квитова подверглась нападению в своей квартире

Ценой травмы руки она отбилась от преступника с ножом.
20 декабря 19:48
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Петра Квитова. Фото с сайта 1gr.cz
Двукратная чемпионка "Уимблдона" чешка Петра Квитова подверглась нападению в своей квартире, сообщает Radiožurnál.
Информацию о случившемся подтвердил представитель теннисистки. Неизвестный с целью ограбления проник в квартиру Квитовой, которая вернулась с тренировочного сбора в Испании.
В ходе инцидента Квитова получила неопасную травму левой руки. Теннисистка, вероятнее всего, перенесет операцию, но угрозы ее жизни нет. Делом занимается полиция.
"Преступник был с ножом. Пытаясь защитить себя, я повредила левую руку. Я была в шоке, но смогла защититься. Возможно, мне понадобится помощь психологов, но я сильная и я справлюсь с этой ситуацией", - сказала Квитова в обращении к болельщикам и прессе.
Ранее в декабре Квитова перенесла компрессионный перелом стопы, из-за которого сегодня снялась с первого турнира сезона. На данный момент чешка занимает 11-е место в рейтинге WTA.
Добавим, что нападению подвергся и игрок "Астаны" Патрик Твумаси. Грабители ворвались в дом ганского нападающего в Аккре и, угрожая пистолетом, забрали деньги и ценные вещи. Сам Твумаси и его родные не пострадали.
Информацию о случившемся подтвердил представитель теннисистки. Неизвестный с целью ограбления проник в квартиру Квитовой, которая вернулась с тренировочного сбора в Испании.
В ходе инцидента Квитова получила неопасную травму левой руки. Теннисистка, вероятнее всего, перенесет операцию, но угрозы ее жизни нет. Делом занимается полиция.
"Преступник был с ножом. Пытаясь защитить себя, я повредила левую руку. Я была в шоке, но смогла защититься. Возможно, мне понадобится помощь психологов, но я сильная и я справлюсь с этой ситуацией", - сказала Квитова в обращении к болельщикам и прессе.
Ранее в декабре Квитова перенесла компрессионный перелом стопы, из-за которого сегодня снялась с первого турнира сезона. На данный момент чешка занимает 11-е место в рейтинге WTA.
Добавим, что нападению подвергся и игрок "Астаны" Патрик Твумаси. Грабители ворвались в дом ганского нападающего в Аккре и, угрожая пистолетом, забрали деньги и ценные вещи. Сам Твумаси и его родные не пострадали.