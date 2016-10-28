Арман Чилманов провел урок "Физкульт-Ура" в Атырау

Олимпийский призер ведет активную работу по популяризации таеквондо среди молодежи.

Бронзовый призер Олимпиады в Пекине таеквондист Арман Чилманов впервые провел открытые уроки для школьников Атырау в рамках социального проекта "Физкульт-Ура", сообщает пресс-служба ПК "Астана".

Занятия прошли при участии олимпийского чемпиона и идейного вдохновителя социального проекта Юрия Мельниченко и инструкторов фитнес-клуба Worldclass.

Приглашение в число наставников одного из лучших отечественных спортсменов Армана Чилманова не случайно. Призер Олимпиады является государственным тренером и ведет активную работу по популяризации таеквондо среди детей и молодежи. По мнению Чилманова, интерес к этому виду спорта с каждым годом возрастает.

На открытых уроках спортсмены постарались показать школьникам, что занятия спортом помогают поддерживать не только здоровье, но и отличное настроение: "Эмоции самые положительные. Это хорошее начинание, которое очень важно для развития нашего спорта, подрастающего поколения. Уроки физической культуры - это залог хорошего будущего, именно на них закладывается фундамент для последующих занятий спортом. Когда-то нам уроки физкультуры помогали реализовать себя уже в профессиональном спорте. Считаю, что новый проект Президентского клуба дает некий "ренессанс" урокам физической культуры и делает их более интересными для детей. К сожалению, в последние годы мы наблюдали не самую радужную картину, когда дети не воспринимали всерьез занятия физкультурой. Через этот проект мы стараемся донести, что спорт - это не только полезно, но и интересно. Детям очень понравился урок, как и нам спортсменам".

Олимпийский чемпион, спортивный менеджер Президентского клуба "Астана" Юрий Мельниченко рассказал, что двадцать третий и двадцать четвертый уроки "Физкульт-Ура" успешно завершены: "Сегодняшние уроки для семиклассников атырауских школ №30 и №18 еще раз показали нам, что дети любят спорт, интересуются им, но им необходим импульс, чтобы начать заниматься. Мы постарались сделать все возможное, чтобы каждый ребенок был искренне заинтересован, и я уверен, что после нашего открытого урока с бронзовым призером Олимпиады, опытным тренером Арманом Чилмановым дети открыли физкультуру с новой стороны, и что спорт - это здорово".

Фото пресс-службы ПК "Астана"