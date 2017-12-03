Испанский футбольный клуб одержал волевую победу, уступая к 71-й минуте со счетом 0:2

В составе победителей форвард оформил хет-трик за 22 минуты.
Сегодня 07:50
Фото: marca.com
"Алавес" одержал волевую победу над "Жироной" в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Жироне, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. При этом хозяева по ходу игры вели с преимуществом в два мяча.
На голы Кристиана Стуани (59-я минута) и Хуана Педро Рамиреса Лопеса (62-я) "Алавес" ответил хет-триком Ибая Гомеса (71, 87, 90+3-я).
"Алавес" благодаря этой победе набрал девять очков и покинул последнее место в турнирной таблице. "Жирона" (17), не сумевшая выиграть в третьем туре подряд, идет 12-й.
Встреча, прошедшая в Жироне, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. При этом хозяева по ходу игры вели с преимуществом в два мяча.
На голы Кристиана Стуани (59-я минута) и Хуана Педро Рамиреса Лопеса (62-я) "Алавес" ответил хет-триком Ибая Гомеса (71, 87, 90+3-я).
"Алавес" благодаря этой победе набрал девять очков и покинул последнее место в турнирной таблице. "Жирона" (17), не сумевшая выиграть в третьем туре подряд, идет 12-й.