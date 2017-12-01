Защитник мадридского "Реала" установил рекорд Ла Лиги по заработанным красным карточкам

Случилось это в 14 туре чемпионата Испании.
Сегодня 07:20
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Фото с сайта sarkhat.com
Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос стал абсолютным рекордсменом по наибольшему количеству красных карточек в чемпионате Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Такого "достижения" Рамос добился в последней игре "Реала" против "Атлетика" из Бильбао. Сначала игрок сливочных заработал предупреждение на 11 минуте матча. Второй "горчичник" защитник схлопотал ближе к концовке встречи - на 86 минуте за удар локтем, после чего был удален.
Таким образом, за все время выступления в Ла Лиге Рамос получил 19 красных карточек, что является рекордным количеством. Во всех турнирах, выступая за мадридскую команду, защитник "отметился" 24 удалениями - по карточке на каждые 22 игры.
Напомним, "Реал" в матче с "Атлетиком" не смог одержать победу. Встреча в Бильбао завершилась со счетом 0:0.
Такого "достижения" Рамос добился в последней игре "Реала" против "Атлетика" из Бильбао. Сначала игрок сливочных заработал предупреждение на 11 минуте матча. Второй "горчичник" защитник схлопотал ближе к концовке встречи - на 86 минуте за удар локтем, после чего был удален.
Таким образом, за все время выступления в Ла Лиге Рамос получил 19 красных карточек, что является рекордным количеством. Во всех турнирах, выступая за мадридскую команду, защитник "отметился" 24 удалениями - по карточке на каждые 22 игры.
Напомним, "Реал" в матче с "Атлетиком" не смог одержать победу. Встреча в Бильбао завершилась со счетом 0:0.