"Барселона" впервые за 56 лет забила более гола в 19 домашних играх Примеры подряд

Каталонцы на своем поле упустили победу над "Сельтой".
Сегодня 20:31
Фото: Reuters
Каталонская "Барселона" сыграла вничью с "Сельтой" в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, состоявшаяся на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Лионель Месси (22-я минута) и Луис Суарес (62-я ). У гостей забивали Яго Аспас (20) и Максимилиано Гомес (70).
Как сообщает Gracenote Live, "сине-гранатовые" впервые за 56 лет (с января 1960 по февраль 1961 года) забили более гола в 19 играх чемпионата Испании подряд.
"Барселона", набравшая 36 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, "Сельта" (18) идет восьмой.
Встреча, состоявшаяся на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Лионель Месси (22-я минута) и Луис Суарес (62-я ). У гостей забивали Яго Аспас (20) и Максимилиано Гомес (70).
Как сообщает Gracenote Live, "сине-гранатовые" впервые за 56 лет (с января 1960 по февраль 1961 года) забили более гола в 19 играх чемпионата Испании подряд.
"Барселона", набравшая 36 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, "Сельта" (18) идет восьмой.