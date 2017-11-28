"Реал" заинтересован в форварде сборной России по футболу Смолове

"Сливочные" рассматривают варианты усиления.
Мадридский "Реал" рассматривает кандидатуру нападающего "Краснодара" и сборной России по футболу Федора Смолова в качестве усиления атаки этой зимой, сообщает "Р-Спорт".
По данным источника, главной целью зимней трансферной кампании "Реала" является аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди. Также "сливочные" в качестве вариантов усиления атаки рассматривают чилийского форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса, нападающего немецкого "Лейпцига" Тимо Вернера и Смолова.
Смолов перешел в "Краснодар" в 2015 году из московского "Динамо". В составе "быков" он провел 89 игр и забил 58 мячей. В активе Смолова также 28 матчей и 11 голов за национальную команду России, в том числе два из них в ворота сборной Испании в товарищеском матче 14 ноября.