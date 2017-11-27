Футболисты "Реала" получили по миллиону евро за выступление команды в прошлом сезоне

Также игроки и члены тренерского штаба получили дополнительный рождественский бонус.
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Фото: ©EPA
Футболисты и члены тренерского штаба мадридского "Реала" получили по миллиону евро каждый в качестве бонусов за выступление команды в прошлом сезоне. Об этом сообщает "Чемпионат".
По данным AS, за победы в чемпионате Испании и Лиге чемпионов игрокам "Реала" было выделено по 1,5 миллиона евро, а за завоевание Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании - по 250 тысяч евро. Сумма в миллион евро была начислена после вычета налогов.
Кроме того, каждый футболист и член тренерского штаба "Реала" получил дополнительный рождественский бонус в размере 110 тысяч евро, но с этих бонусов у каждого будет удержан налог в размере 52 процентов суммы.
По данным AS, за победы в чемпионате Испании и Лиге чемпионов игрокам "Реала" было выделено по 1,5 миллиона евро, а за завоевание Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании - по 250 тысяч евро. Сумма в миллион евро была начислена после вычета налогов.
Кроме того, каждый футболист и член тренерского штаба "Реала" получил дополнительный рождественский бонус в размере 110 тысяч евро, но с этих бонусов у каждого будет удержан налог в размере 52 процентов суммы.