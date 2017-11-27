Защитник "Челси" может перейти в "Реал"

Трансфер может случиться зимой.
Вчера 23:58
Ссылки по теме:
- "Реал" готов заплатить "Манчестер Юнайтед" 70 миллионов евро за вратаря сборной Испании по футболу
- "Челси" сделает Азара самым высокооплачиваемым игроком в чемпионате Англии
- "Манчестер Юнайтед" хочет купить Бэйла следующим летом
Давид Луиз. Фото с сайта o-posts.com
Защитник "Челси" и сборной Бразилии Давид Луиз может перейти в "Реал". Об этом сообщает RMC Sport.
По данным радиостанции, Луиз уже обсуждает возможный трансфер в мадридский клуб в зимнее окно.
Ранее у Луиза случился конфликт с главным тренером "Челси" Антонио Конте. Из-за этого бразилец не попал в заявку на матч с "Манчестер Юнайтед" (1:0), который прошел 5 ноября. С тех пор Луиз не выходил на поле в английской премьер-лиге, а сам он считает, что его наказывают за дружбу с экс-форвардом "Челси" Диего Костой, который также конфликтовал с Конте.
В текущем сезоне АПЛ на счету Луиза восемь матчей. Он проводит в "Челси" шестой сезон. Также в Европе 30-летний Луиз играл за ПСЖ и "Бенфику".
По данным радиостанции, Луиз уже обсуждает возможный трансфер в мадридский клуб в зимнее окно.
Ранее у Луиза случился конфликт с главным тренером "Челси" Антонио Конте. Из-за этого бразилец не попал в заявку на матч с "Манчестер Юнайтед" (1:0), который прошел 5 ноября. С тех пор Луиз не выходил на поле в английской премьер-лиге, а сам он считает, что его наказывают за дружбу с экс-форвардом "Челси" Диего Костой, который также конфликтовал с Конте.
В текущем сезоне АПЛ на счету Луиза восемь матчей. Он проводит в "Челси" шестой сезон. Также в Европе 30-летний Луиз играл за ПСЖ и "Бенфику".