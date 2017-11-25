"Реал" выставил в клубном музее бюст Криштиану Роналду

Это уже второй посвященный португальцу бюст, созданный в этом году.
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Фото: ©Reuters
Бюст нападающего "Реала" Криштиану Роналду появился в музее мадридского клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Автором работы стал 52-летний испанский архитектор Хосе Антонио Наварро Артеага. На создание скульптуры Артеагу вдохновил его сын Хуан, который является поклонником Роналду.
Отмечается, что сын скульптора остался недоволен бюстом Роналду, установленным в аэропорту Мадейре, и попросил своего отца сделать другой.
Напомним, что бюст Роналду был установлен в аэропорту острова Мадейра в марте этого года. Скульптура стала объектом многочисленных шуток и была высмеяна в социальных сетях.
Автором работы стал 52-летний испанский архитектор Хосе Антонио Наварро Артеага. На создание скульптуры Артеагу вдохновил его сын Хуан, который является поклонником Роналду.
Отмечается, что сын скульптора остался недоволен бюстом Роналду, установленным в аэропорту Мадейре, и попросил своего отца сделать другой.
Напомним, что бюст Роналду был установлен в аэропорту острова Мадейра в марте этого года. Скульптура стала объектом многочисленных шуток и была высмеяна в социальных сетях.
Cristiano Ronaldo, por Navarro Arteaga. "Igualito" que el que le hicieron en Portugal— José Antonio R. (@JARodriguez_TV) 25 ноября 2017 г.
Lo cuenta @pepegomezpalas en @elCorreoWeb pic.twitter.com/oTvQoGm8Af