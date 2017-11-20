"Барселона" подала апелляцию на желтые карточки Пике и Суареса в матче чемпионата Испании

В игре против "Леганеса" каталонцы одержали крупную победу.
Вчера 17:14
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Жерар Пике и Луис Суарес. Фото weloba.com
"Барселона" подала апелляцию на желтые карточки защитника Жерара Пике и Луиса Суареса, которые они получили в гостевом матче чемпионата Испании против "Леганеса". Эту информацию клуб подтвердил в комментарии для Football Espana.
Игра 12-го тура завершилась победой каталонцев со счетом 3:0. Дубль оформил Суарес, а еще один мяч на свой счет записал Паулиньо.
Желтую карточку Пике получил на 29-й минуте, а Суарес - на 53-й. Больше никто из игроков "Барселоны" не наказывался предупреждением.
Для Пике эта желтая карточка стала пятой в сезоне, и он пропустит следующий матч против "Валенсии", а у Суареса пока три "горчичника".
"Согласно рапорту судьи, подписанному Ундиано Мальенко, Пике был предупрежден за то, что "прихватил владевшего мячом соперника", а Суарес - за то, что"мешал вратарю ввести мяч в игру", - говорится в официальном заявлении "Барселоны".
Игра 12-го тура завершилась победой каталонцев со счетом 3:0. Дубль оформил Суарес, а еще один мяч на свой счет записал Паулиньо.
Желтую карточку Пике получил на 29-й минуте, а Суарес - на 53-й. Больше никто из игроков "Барселоны" не наказывался предупреждением.
Для Пике эта желтая карточка стала пятой в сезоне, и он пропустит следующий матч против "Валенсии", а у Суареса пока три "горчичника".
"Согласно рапорту судьи, подписанному Ундиано Мальенко, Пике был предупрежден за то, что "прихватил владевшего мячом соперника", а Суарес - за то, что"мешал вратарю ввести мяч в игру", - говорится в официальном заявлении "Барселоны".