"Реал" готов заплатить "Манчестер Юнайтед" 70 миллионов евро за вратаря сборной Испании по футболу

Клуб хочет усилить вратарскую линию.
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Давид Де Хеа. Фото с сайта smotrisport.tv
Мадридский "Реал" готов предложить английскому клубу "Манчестер Юнайтед" 70 миллионов евро за вратаря сборной Испании по футболу Давида Де Хеа, сообщает "Р-Спорт".
Отмечается, что Де Хеа является главным кандидатом для усиления вратарской линии "Реала", несмотря на сообщения СМИ об интересе мадридского клуба к голкиперу "Атлетика" из Бильбао Кепе Аррисабалаге.
При этом перспективный 23-летний вратарь баскского клуба может обойтись "Реалу" дешевле конкурента из "МЮ" - "всего" в 50 миллионов евро. Но 27-летний Де Хеа все равно остается приоритетным вариантом.