Команда Максимовича продлила победную серию в чемпионате Испании до восьми матчей

"Валенсия" идет на второе месте в турнирной таблице.
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Неманья Максимович (в белом). Фото с сайта ФК "Валенсия"
Футбольный клуб "Валенсия", в составе которого выступает экс-игрок "Астаны" Неманья Максимович, одержал победу над "Эспаньолом" в 12-м туре чемпионата Испании.
Встреча, состоявшаяся в Барселоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Жоффре Кондогбья (67-я минута) и Сантьяго Мина (83-я).
Максимович попал в заявку на эту игру, но остался в запасе. В текущем сезоне сербский полузащитник принял участие только в четырех играх.
Таким образом, "Валенсия", не знающая поражений в текущем чемпионате, продлила победную серию в Примере до восьми матчей. Команда с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице, на четыре балла отставая от лидирующей "Барселоны". "Эспаньол" (13) идет 13-м.
Встреча, состоявшаяся в Барселоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Жоффре Кондогбья (67-я минута) и Сантьяго Мина (83-я).
Максимович попал в заявку на эту игру, но остался в запасе. В текущем сезоне сербский полузащитник принял участие только в четырех играх.
Таким образом, "Валенсия", не знающая поражений в текущем чемпионате, продлила победную серию в Примере до восьми матчей. Команда с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице, на четыре балла отставая от лидирующей "Барселоны". "Эспаньол" (13) идет 13-м.