Серхио Рамосу сломали нос в мадридском дерби с "Атлетико"

Капитан "Реала" пройдет обследование, после которого станет ясно, нужна ли ему операция.
Вчера 15:21
Фото: © REUTERS/ Juan Medina
Защитник "Реала" Серхио Рамос получил перелом носа в мадридском дерби с "Атлетико", сообщает AS.com.
Эпизод произошел на 37-й минуте матча. Рамос пошел замыкать атаку головой, когда защитник "Атлетико" Люка Эрнандес ударил ему ногой по носу.
В перерыве Рамос был заменен. В воскресенье 31-летний защитник пройдет обследование, после которого станет ясно, нужна ли футболисту операция. Рамос в нынешнем сезоне сыграл 18 матчей за "Реал" и забил один мяч.
Сам матч, состоявшийся в рамках 12-го тура чемпионата Испании по футболу, завершился нулевой ничьей.
Эпизод произошел на 37-й минуте матча. Рамос пошел замыкать атаку головой, когда защитник "Атлетико" Люка Эрнандес ударил ему ногой по носу.
В перерыве Рамос был заменен. В воскресенье 31-летний защитник пройдет обследование, после которого станет ясно, нужна ли футболисту операция. Рамос в нынешнем сезоне сыграл 18 матчей за "Реал" и забил один мяч.
Сам матч, состоявшийся в рамках 12-го тура чемпионата Испании по футболу, завершился нулевой ничьей.