"Реал" продлил контракт с Каримом Бензема

Француз играет за мадридцев с 2009 года.
Вчера 23:43
Карим Бензема. Фото с официального сайта "Реала"
Французский нападающий Карим Бензема продлил контракт с "Реалом". Об этом объявил официальный сайт мадридского клуба.
Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2019 года. Новый договор действует до 2021 года. Игрок даст специальную пресс-конференцию.
По данным AS, зарплата Бенземы составит 7,5 миллиона евро после уплаты налогов, а отступные - миллиард евро.
29-летний Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. Вместе с мадридцами он дважды побеждал в чемпионате страны и еще три раза - в Лиге чемпионов.
Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2019 года. Новый договор действует до 2021 года. Игрок даст специальную пресс-конференцию.
По данным AS, зарплата Бенземы составит 7,5 миллиона евро после уплаты налогов, а отступные - миллиард евро.
29-летний Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. Вместе с мадридцами он дважды побеждал в чемпионате страны и еще три раза - в Лиге чемпионов.