"Барселона" объявила о переходе защитника сборной Португалии
Сегодня 23:01
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Нелсон Семеду. Фото с официального сайта "Барселоны"
Защитник сборной Португалии Нелсон Семеду официально перешел в "Барселону". Каталонский клуб объявил о подписании контракта с игроком на своем официальном сайте.
Детали и срок контракта не раскрываются. Ранее сообщалось, что "Барселона" заплатит "Бенфике" за трансфер Семеду 30 миллионов евро.
Другим кандидатом на Семеду ранее назывался английский "Манчестер Юнайтед". 23-летний футболист играет за главную команду "Бенфики" с 2015 года и вместе с лиссабонцами выиграл два последних чемпионата Португалии.
С 2015 года Семеду вызывается в сборную Португалии, за которую провел шесть матчей. В ее составе он участвовал в Кубке конфедераций-2017.
В последнем сезоне Семеду в 31 матче чемпионата Португалии забил за "Бенфику" один гол и отдал шесть результативных передач.
Детали и срок контракта не раскрываются. Ранее сообщалось, что "Барселона" заплатит "Бенфике" за трансфер Семеду 30 миллионов евро.
Другим кандидатом на Семеду ранее назывался английский "Манчестер Юнайтед". 23-летний футболист играет за главную команду "Бенфики" с 2015 года и вместе с лиссабонцами выиграл два последних чемпионата Португалии.
С 2015 года Семеду вызывается в сборную Португалии, за которую провел шесть матчей. В ее составе он участвовал в Кубке конфедераций-2017.
В последнем сезоне Семеду в 31 матче чемпионата Португалии забил за "Бенфику" один гол и отдал шесть результативных передач.