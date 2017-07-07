Дани Алвес публично обвинил президента "Барселоны" во лжи

Он ушел из клуба свободным агентом.
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Дани Алвес и Жозеп Бартомеу. Фото Marca
Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес обвинил президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу во лжи, сообщает Sports.ru.
В июне 2016 года Алвес покинул "сине-гранатовых" на правах свободного агента и перешел в "Ювентус". В одном из интервью Бартомеу заявил, что бразилец ушел не из-за разногласий с руководством, а из-за проблем личного характера.
На официальной странице в твиттере Алвес поделился ссылкой на интервью Бартомеу и добавил к нему подпись "Ложь".
Стоит отметить, что 34-летний Алвес разорвал контракт с "Ювентусом" и сейчас находится в статусе свободного агента. Футболиста связывают с возможным переходом в "Манчестер Сити".
54-летний Бартомеу в январе 2014 года занял пост президента "Барселоны" после ухода Сандро Росселя из-за скандала с трансфером Неймара. В июле 2015 года он получил 61,5 процентов голосов на выборах президента клуба, хотя изначально не планировал выставлять свою кандидатуру. Срок полномочий Бартомеу закончится в июне 2021 года.
В июне 2016 года Алвес покинул "сине-гранатовых" на правах свободного агента и перешел в "Ювентус". В одном из интервью Бартомеу заявил, что бразилец ушел не из-за разногласий с руководством, а из-за проблем личного характера.
На официальной странице в твиттере Алвес поделился ссылкой на интервью Бартомеу и добавил к нему подпись "Ложь".
Mentira! https://t.co/gBQtjqUmtv— Daniel Alves (@DaniAlvesD2) 9 июля 2017 г.
Стоит отметить, что 34-летний Алвес разорвал контракт с "Ювентусом" и сейчас находится в статусе свободного агента. Футболиста связывают с возможным переходом в "Манчестер Сити".
54-летний Бартомеу в январе 2014 года занял пост президента "Барселоны" после ухода Сандро Росселя из-за скандала с трансфером Неймара. В июле 2015 года он получил 61,5 процентов голосов на выборах президента клуба, хотя изначально не планировал выставлять свою кандидатуру. Срок полномочий Бартомеу закончится в июне 2021 года.