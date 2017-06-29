C 1 июля отступные за Неймара увеличились до 222 миллионов евро

В следующем сезона сумма может вырасти до 250 миллионов.
Сегодня 11:29
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Фото с сайта wodip.com
С 1 июля отступные за нападающего каталонской "Барселоны" Неймара увеличились с 200 до 222 миллионов евро. Об этом пишет Marca.
Данное условие было прописано в контракте игрока. Согласно данной опции, при выплате такой компенсации "Барселона" не может возражать против перехода 25-летнего бразильца в другой клуб.
При этом в следующем сезоне, если Неймар не покинет "Барселону", сумма вырастет до 250 миллионов и будет действовать в течение трех сезонов.
Неймар перешел в "Барселону" в 2013 году. В минувшем сезоне на его счету 45 матчей, 20 голов и 19 передач во всех турнирах.
Данное условие было прописано в контракте игрока. Согласно данной опции, при выплате такой компенсации "Барселона" не может возражать против перехода 25-летнего бразильца в другой клуб.
При этом в следующем сезоне, если Неймар не покинет "Барселону", сумма вырастет до 250 миллионов и будет действовать в течение трех сезонов.
Неймар перешел в "Барселону" в 2013 году. В минувшем сезоне на его счету 45 матчей, 20 голов и 19 передач во всех турнирах.