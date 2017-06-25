"Барселона" выкупила трансфер своего воспитанника у английского клуба

Его контракт рассчитан до 2019 года.
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Жерар Деулофеу. Фото с официального сайта "Эвертона"
Атакующий полузащитник Жерар Деулофеу возвращается в "Барселону". Об этом каталонский клуб объявил на официальном сайте.
Ранее сообщалось, что "Барселона" воспользуется опцией в контракте Деулофеу с "Эвертоном" и выкупит права на его трансфер за 12 миллионов фунтов. Сделка будет оформлена в ближайшее время, а контракт рассчитан до лета 2019 года.
23-летний Деулофеу является воспитанником "Барселоны", в составе которой он провел один матч в чемпионате Испании. В 2015 году он был продан в "Эвертон". Вторую половину прошедшего сезона Деулофеу провел в "Милане", в составе которого забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 17 матчах.
Ранее сообщалось, что "Барселона" воспользуется опцией в контракте Деулофеу с "Эвертоном" и выкупит права на его трансфер за 12 миллионов фунтов. Сделка будет оформлена в ближайшее время, а контракт рассчитан до лета 2019 года.
23-летний Деулофеу является воспитанником "Барселоны", в составе которой он провел один матч в чемпионате Испании. В 2015 году он был продан в "Эвертон". Вторую половину прошедшего сезона Деулофеу провел в "Милане", в составе которого забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 17 матчах.