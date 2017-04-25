"Барселона" и "Реал" разгромили своих соперников в чемпионате Испании, забив на двоих 13 голов

Клубы имеют одинаковое количество очков, но у мадридцев есть игра в запасе.
Сегодня 09:50
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Каталонская "Барселона" нанесла разгромное поражение "Осасуне" в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Лионель Месси (12-я и 61-я минуты), Андре Гомеш (30-я и 57-я) и Пако Алькасер (64-я и 86-я, еще один гол забил Хавьер Маскерано (67-я, с пенальти). У "Осасуны" отличился Роберто Торрес (48-я).
В другом матче тура мадридский "Реал" на выезде разгромил "Депортиво" со счетом 6:2. В составе победителей дубль сделал Хамес Родригес (14-я и 66-я минуты), еще по голу забили Альваро Мората (1-я), Лукас Васкес (44-я), Иско (77-я) и Каземиро (87-я). У "Депортиво" голы на счету Флорина Андоне (35-я) и Хоселу (84-я).
"Реал" набрал 78 очков и сравнялся по этому показателю с лидирующей "Барселоной", но у мадридцев есть одна игра в запасе. "Депортиво" с 31 баллом идет 16-м, а "Осасуна" (18) замыкает таблицу.
Встреча, прошедшая в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Лионель Месси (12-я и 61-я минуты), Андре Гомеш (30-я и 57-я) и Пако Алькасер (64-я и 86-я, еще один гол забил Хавьер Маскерано (67-я, с пенальти). У "Осасуны" отличился Роберто Торрес (48-я).
В другом матче тура мадридский "Реал" на выезде разгромил "Депортиво" со счетом 6:2. В составе победителей дубль сделал Хамес Родригес (14-я и 66-я минуты), еще по голу забили Альваро Мората (1-я), Лукас Васкес (44-я), Иско (77-я) и Каземиро (87-я). У "Депортиво" голы на счету Флорина Андоне (35-я) и Хоселу (84-я).
"Реал" набрал 78 очков и сравнялся по этому показателю с лидирующей "Барселоной", но у мадридцев есть одна игра в запасе. "Депортиво" с 31 баллом идет 16-м, а "Осасуна" (18) замыкает таблицу.