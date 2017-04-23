"Барселона" решила избавиться от игрока из "черного списка Месси"

Руководство кататалоцев разочаровались в игре защитника после поражения от "Ювентуса".
Сегодня 14:41
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Жереми Матье. Фото с сайта Goal.com
Руководство каталонской "Барселоны" потеряло доверие к защитнику команды Жереми Матье, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Sport.es.
Согласно информации источника, в каталонском клубе окончательно разочаровались в игре французского футболиста после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом" (0:3). После первого тайма "сине-гранатовые "проигрывали с разницей в два мяча, и в перерыве главный тренер команды Луис Энрике заменил Матье. После этого защитник больше на поле не выходил.
Действующий контракт 33-летнего Матье с "Барселоной" рассчитан до лета 2018 года.
Ранее СМИ сообщали, что лидер каталонцев Лионель Месси потребовал от руководства "Барселоны" избавиться от трех футболистов команды, в числе которых был Матье. В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт.
Согласно информации источника, в каталонском клубе окончательно разочаровались в игре французского футболиста после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом" (0:3). После первого тайма "сине-гранатовые "проигрывали с разницей в два мяча, и в перерыве главный тренер команды Луис Энрике заменил Матье. После этого защитник больше на поле не выходил.
Действующий контракт 33-летнего Матье с "Барселоной" рассчитан до лета 2018 года.
Ранее СМИ сообщали, что лидер каталонцев Лионель Месси потребовал от руководства "Барселоны" избавиться от трех футболистов команды, в числе которых был Матье. В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт.