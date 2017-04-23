Серхио Рамос дисквалифицирован на один матч за удаление в игре с "Барселоной"

Футболист и клуб заплатят штраф.
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Фото Reuters©
Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос дисквалифицирован на один матч за красную карточку в матче 33-го тура против "Барселоны". Такое решение приняла Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), сообщает "Р-Спорт".
Удаление Рамос получил на 77-й минуте за фол на нападающем Лионеле Месси. Сам же закончился волевой победой "Барселоны" - 2:3, у которой дубль оформил как раз Месси.
Дисквалификация Рамоса распространится на матч с "Депортиво", который пройдет в ночь с 26 на 27 апреля и начнется в 00:30 по времени Астаны. Футболист заплатит штраф в размере 600 евро, а его клуб - 350 евро.
В текущем сезоне чемпионата Испании Рамос забил семь голов и отдал одну результативную передачу в 23 матчах.
Удаление Рамос получил на 77-й минуте за фол на нападающем Лионеле Месси. Сам же закончился волевой победой "Барселоны" - 2:3, у которой дубль оформил как раз Месси.
Дисквалификация Рамоса распространится на матч с "Депортиво", который пройдет в ночь с 26 на 27 апреля и начнется в 00:30 по времени Астаны. Футболист заплатит штраф в размере 600 евро, а его клуб - 350 евро.
В текущем сезоне чемпионата Испании Рамос забил семь голов и отдал одну результативную передачу в 23 матчах.