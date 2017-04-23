Иско согласился продлить контракт с "Реалом" до 2022 года с двухкратным увеличением зарплаты

Испанец выступает за мадридский клуб с 2013 года.
Сегодня 14:49
Фото: Getty Images
Футболист "Реала" Иско согласился продлить контракт с мадридским клубом, сообщает Marca.
По информации издания, новое соглашение, которое должно быть подписано в ближайшее время, рассчитано до 30 июня 2022 года. По этому контракту зарплата Иско возрастет вдвое и будет составлять около шести миллионов евро в год.
Таким образом, больше 25-летнего испанского полузащитника теперь будут получать в клубе только Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Серхио Рамос, Тони Кроос, Лука Модрич и Карим Бензема.
Иско перешел в "Реал" из "Малаги" летом 2013 года и с тех пор провел в составе мадридского клуба 123 матча в чемпионате Испании, в которых забил 24 мяча.
По информации издания, новое соглашение, которое должно быть подписано в ближайшее время, рассчитано до 30 июня 2022 года. По этому контракту зарплата Иско возрастет вдвое и будет составлять около шести миллионов евро в год.
Таким образом, больше 25-летнего испанского полузащитника теперь будут получать в клубе только Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Серхио Рамос, Тони Кроос, Лука Модрич и Карим Бензема.
Иско перешел в "Реал" из "Малаги" летом 2013 года и с тех пор провел в составе мадридского клуба 123 матча в чемпионате Испании, в которых забил 24 мяча.