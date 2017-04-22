В "Эль Класико" меньше Месси и Роналду пробегают только вратари "Барселоны" и "Реала"

Матч команд состоится 23 апреля в Мадриде.
Вчера 23:23
Фото: Getty Images
Испанская газета Marca подсчитала среднее количество преодоленных километров игроками "Реала" и "Барселоны" во время "Эль Класико". Исследование производилось из расчета 90 игровых минут.
Наибольшее расстояние за игру в составе "Реала" пробегают Лукас Васкес (12,8 километра), Марко Асенсио (12,1 километра) и Альваро Мората (11,9 километра). У "Барселоны" лидируют Андре Гомеш (11,8 километра), Рафинья (11,7 километра) и Денис Суарес (11,6 километра).
При этом Криштиану Роналду и Лионель Месси находятся в аутсайдерах своих клубов: меньше португальца пробегают только вратари "Реала" (9,3 километра), а меньше аргентинца - вратари "Барселоны" (7,9 километра).
"Эль Классико" состоится 23 апреля в рамках 33-го тура Примеры на "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 00:45 по времени Астаны. "Реал" лидирует в чемпионате, опережая "Барселону" на три балла и имея игру в запасе.
Наибольшее расстояние за игру в составе "Реала" пробегают Лукас Васкес (12,8 километра), Марко Асенсио (12,1 километра) и Альваро Мората (11,9 километра). У "Барселоны" лидируют Андре Гомеш (11,8 километра), Рафинья (11,7 километра) и Денис Суарес (11,6 километра).
При этом Криштиану Роналду и Лионель Месси находятся в аутсайдерах своих клубов: меньше португальца пробегают только вратари "Реала" (9,3 километра), а меньше аргентинца - вратари "Барселоны" (7,9 километра).
"Эль Классико" состоится 23 апреля в рамках 33-го тура Примеры на "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 00:45 по времени Астаны. "Реал" лидирует в чемпионате, опережая "Барселону" на три балла и имея игру в запасе.