Телеканал KazSport покажет в прямом эфире матч "Реал" - "Барселона"

Начало в 00:45 по времени Астаны.
Сегодня 14:36
Фото с сайта eurosport.com
Сегодня, в ночь с 23 на 24 апреля, в испанской Ла Лиге состоится футбольное дерби, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В Мадриде местный "Реал" примет каталонскую "Барселону". Встреча начнется в 00:45 по времени Астаны.
В прямом эфире матч "Реал" - "Барселона" покажет телеканал KazSport.
Отметим, что "Реал" возглавляет турнирную таблицу, набрав 75 очков в 31-м матче. "Барселона" идет второй, проведя на один матч больше и имея 72 очка. Подробнее с положение команд можно ознакомиться здесь.