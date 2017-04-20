Для "Барселоны" нет ничего лучше, чем победа на стадионе "Реала" - Луис Энрике

Он сравнил эль-классико с финалом.
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Луис Энрике. Фото Mundo Deportivo
Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике поделился ожиданиями от гостевого матча 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом".
Эта игра пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. По времени Астаны матч состоится в ночь с 23 на 24 апреля и начнется в 00:45.
"Нам нужно оставаться верными своему стилю и эффективно сыграть против "Реала". Для "Барсы" нет лучшего места, чтобы одержать победу, чем "Сантьяго Бернабеу". Это решающий матч. Чемпионат может либо почти закончиться, либо... вопрос о чемпионе останется открытым. Для нас это финал", - цитирует Энрикеофициальный твиттер "Барселоны".
Перед этим матчем "Реал" с 75 очками занимает первое место в турнирной таблице. На втором месте идет "Барселона", которая отстает на три балла. При этом у мадридцев есть еще игра в запасе.
Эта игра пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. По времени Астаны матч состоится в ночь с 23 на 24 апреля и начнется в 00:45.
"Нам нужно оставаться верными своему стилю и эффективно сыграть против "Реала". Для "Барсы" нет лучшего места, чтобы одержать победу, чем "Сантьяго Бернабеу". Это решающий матч. Чемпионат может либо почти закончиться, либо... вопрос о чемпионе останется открытым. Для нас это финал", - цитирует Энрикеофициальный твиттер "Барселоны".
Перед этим матчем "Реал" с 75 очками занимает первое место в турнирной таблице. На втором месте идет "Барселона", которая отстает на три балла. При этом у мадридцев есть еще игра в запасе.