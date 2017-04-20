"Барселона" предложила Андреасу Иньесте новый контракт

За главную команду клуба он выступает с 2001 года.
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Андреас Иньеста. Фото с сайта ESPN
Полузащитник "Барселоны" Андреас Иньеста получил от клуба предложение о новом контракте. Об этом сообщает Marca.
Действующий договор Иньесты рассчитан до лета 2018 года. В клубе ему готовы предложить двухлетний контракт с возможностью продления на еще один сезон.
Сам Иньеста взял время на размышления. 32-летнего футболиста беспокоит тот факт, что он может получать меньше игрового времени, если останется в "Барселоне".
В текущем сезоне чемпионата Испании Иньеста отдал три голевых передачи за 19 матчей. Всю профессиональную карьеру он провел только в "Барселоне", за которую впервые сыграл в 2001 году.
Действующий договор Иньесты рассчитан до лета 2018 года. В клубе ему готовы предложить двухлетний контракт с возможностью продления на еще один сезон.
Сам Иньеста взял время на размышления. 32-летнего футболиста беспокоит тот факт, что он может получать меньше игрового времени, если останется в "Барселоне".
В текущем сезоне чемпионата Испании Иньеста отдал три голевых передачи за 19 матчей. Всю профессиональную карьеру он провел только в "Барселоне", за которую впервые сыграл в 2001 году.