Шакира посвятила песню Пике и рассказала об их первой ночи

Пара воспитывает двух сыновей.
Сегодня 10:41
Шакира и Пике. Фото с сайта peopletalk.ru
Колумбийская певица Шакира выпустила новый сингл под названием "Я влюбилась".
Как сообщает "Чемпионат.сом", в песне она рассказывает о начале отношений между ней и испанским футболистом "Барселоны" Жераром Пике.
По словам, Шакиры, это песня о ночи, когда она влюбилась в футболиста: "Там были мохито, танцы и моментально возникшая между нами "химия".
Шакира во время исполнения сингла признается, что в Пике ей сразу понравились его глаза, рот и борода, и хотя она думала, что он еще мальчишка, ничего не смогла с собой поделать. Пике младше Шакиры ровно на десять лет - оба родились 2 февраля, но она в 1977 году, а он - в 1987-м. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей.