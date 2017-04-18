Уволенный из "Лестера" Клаудио Раньери может возглавить испанский клуб

Итальянец уже работал в испанском чемпионате.
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Клаудио Раньери. Фото с сайта thecomeback.com
Итальянский тренер Клаудио Раньери может возглавить "Севилью". Об этом сообщает Football Italia.
Руководство испанского клуба рассматривает кандидатуру Раньери на случай ухода Хорхе Сампаоли, который может возглавить сборную Аргентины.
65-летний Раньери работал в чемпионате Испании с 1997 по 2000 и с 2004 по 2005 год, возглавляя мадридский "Атлетико" и "Валенсию". Последним клубом итальянца был "Лестер", который он привел к сенсационному чемпионству в Англии и покинул в феврале.
Руководство испанского клуба рассматривает кандидатуру Раньери на случай ухода Хорхе Сампаоли, который может возглавить сборную Аргентины.
65-летний Раньери работал в чемпионате Испании с 1997 по 2000 и с 2004 по 2005 год, возглавляя мадридский "Атлетико" и "Валенсию". Последним клубом итальянца был "Лестер", который он привел к сенсационному чемпионству в Англии и покинул в феврале.