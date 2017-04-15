"Барселона" с трудом победила "Реал Сосьедад" в 32-м туре чемпионата Испании

В турнирной таблице каталонцы по-прежнему идут на втором месте.
Вчера 08:22
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Фото с сайта ua-football.com
Победа над футболистами "Реала Сосьедада" получилась вымученной для "Барселоны" в 32-м туре Примеры, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила на "Камп Ноу" и завершилась со счетом 3:2 в пользу "сине-гранатовых". Причем все мячи были забиты в первом тайме.
Матч неплохо начинался для хозяев поля. К 37-й минуте они вели в два мяча благодаря дублю Лионеля Месси. Но затем Самюэль Юмтити отметился автоголом. Тем не менее за минуту до перерыва Пако Алькасер провел третий мяч в ворота гостей. Казалось, что на этом завершится голевая феерия первой 45-минутки. Ан нет, гол в раздевалку забил Хаби Прието.
Во втором тайме каждая из команд могла как минимум по разу отличиться. Однако голов зрители больше не увидели. 3:2 - непростая победа "Барселоны", не теряющей надежды догнать в таблице "Реал". Отставание от "сливочных" сократилось до трех очков. Но мадридский клуб имеет игру в запасе. "Реал Сосьедад" с 52 очками расположился на седьмом месте.
Следующую встречу "Барселона" проведет на выезде против мадридского "Реала" 23 апреля.
Игра проходила на "Камп Ноу" и завершилась со счетом 3:2 в пользу "сине-гранатовых". Причем все мячи были забиты в первом тайме.
Матч неплохо начинался для хозяев поля. К 37-й минуте они вели в два мяча благодаря дублю Лионеля Месси. Но затем Самюэль Юмтити отметился автоголом. Тем не менее за минуту до перерыва Пако Алькасер провел третий мяч в ворота гостей. Казалось, что на этом завершится голевая феерия первой 45-минутки. Ан нет, гол в раздевалку забил Хаби Прието.
Во втором тайме каждая из команд могла как минимум по разу отличиться. Однако голов зрители больше не увидели. 3:2 - непростая победа "Барселоны", не теряющей надежды догнать в таблице "Реал". Отставание от "сливочных" сократилось до трех очков. Но мадридский клуб имеет игру в запасе. "Реал Сосьедад" с 52 очками расположился на седьмом месте.
Следующую встречу "Барселона" проведет на выезде против мадридского "Реала" 23 апреля.