"Реал" одержал волевую победу над "Спортингом" в чемпионате Испании

Дубль у мадридцев оформил Иско.
15 апреля 23:27
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Фото Reuters©
Футболисты мадридского "Реала" одержали волевую победу над хихонским "Спортингом" в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании, сообщает "Р-Спорт".
Встреча, прошедшая сегодня, 15 апреля, завершилась со счетом 3:2 в пользу "сливочных".
В составе "Реала" дубль оформил Иско, отличившийся на 17-й и 90-й минутах, а еще один мяч на 59-й забил Альваро Морато. У "Спортинга" на 14-й минуте отличился Дуе Чоп, а на 50-й - Микел Весга.
С 75 очками "Реал" возглавляет турнирную таблицу, а "Спортинг", в активе которого 22 балла, идет 18-м из 20 команд.
Встреча, прошедшая сегодня, 15 апреля, завершилась со счетом 3:2 в пользу "сливочных".
В составе "Реала" дубль оформил Иско, отличившийся на 17-й и 90-й минутах, а еще один мяч на 59-й забил Альваро Морато. У "Спортинга" на 14-й минуте отличился Дуе Чоп, а на 50-й - Микел Весга.
С 75 очками "Реал" возглавляет турнирную таблицу, а "Спортинг", в активе которого 22 балла, идет 18-м из 20 команд.