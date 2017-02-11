"Барселона" планирует выкупить у "Эвертона" трансфер своего воспитанника

Сейчас Деулофеу играет в "Милане" на правах аренды.
Сегодня 14:23
Ссылки по теме:
- "Барселоне" разрешат заявить нового игрока из-за травмы защитника
- "Барселона" подпишет Иско бесплатно летом 2018 года
- Определился соперник "Барселоны" по финалу Кубка Испании по футболу
Жерар Деулофеу. Фото ESPN FC
Испанский полузащитник "Эвертона" Жерар Деулофеу может вернуться в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.
С января Деулофеу играет в "Милане" на правах аренды. В трех матчах чемпионата Италии 22-летний испанец записал на свой счет одну голевую передачу.
В "Эвертон" Деулофеу перешел в 2014 году. Английский клуб тогда заплатил 6 миллионов евро.
У "Барселоны" есть право обратного выкупа Деулофеу. Каталонцы хотят активировать этот пункт и планируют летом заплатить за трансфер своего воспитанника 8,5 миллиона евро.
С января Деулофеу играет в "Милане" на правах аренды. В трех матчах чемпионата Италии 22-летний испанец записал на свой счет одну голевую передачу.
В "Эвертон" Деулофеу перешел в 2014 году. Английский клуб тогда заплатил 6 миллионов евро.
У "Барселоны" есть право обратного выкупа Деулофеу. Каталонцы хотят активировать этот пункт и планируют летом заплатить за трансфер своего воспитанника 8,5 миллиона евро.