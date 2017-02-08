Футболиста "Барселоны" Луиса Суареса дисквалифицировали на два матча за критику судей

Уругваец пропустит финал Кубка Испании.
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Федерация футбола Испании отклонила апелляцию "Барселоны" на удаление нападающего Луиса Суареса в ответном поединке полуфинала Кубка Испании против мадридского "Атлетико" (1:1), сообщает football.ua.
30-летний форвард каталонцев, отметившийся голом, получил две желтые карточки в концовке встречи, причем вторая из них была довольно спорной. После матча Суарес раскритиковал работу главного судьи, чем вызвал негодование Комитета арбитров Испании.
ФФИ отклонила апелляцию "Барселоны" на второе предупреждение Суареса и приняла решение дисквалифицировать его на два матча. Таким образом нападающий сборной Уругвая не поможет команде в финале Кубка Испании против Алавеса, который состоится 27 мая, а также в первой кубковой игре "Барселоны" в следующем сезоне.
Напомним, "Барселона" в четвертый раз подряд вышла в финал Кубка Испании по футболу.