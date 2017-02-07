Определился соперник "Барселоны" по финалу Кубка Испании по футболу

Вторую путевку разыгрывали "Алавес" и "Сельта".
Сегодня 08:51
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Фото: Getty Images
Футбольный клуб "Алавес" стал вторым финалистом Кубка Испании, обыграв по сумме двух матчей "Сельту".
Ответная встреча полуфинала, прошедшая на поле "Алавеса", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором решающего мяча стал Эдгар Мендес-Ортега, отличившийся на 82-й минуте.
Первый матч этих команд, прошедший в Виго 2 февраля, завершился вничью - 0:0.
В финале Кубка Испании, который пройдет 27 мая, "Алавес" сыграет с "Барселоной", ранее выбившей из турнира мадридский "Атлетико".
Ответная встреча полуфинала, прошедшая на поле "Алавеса", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором решающего мяча стал Эдгар Мендес-Ортега, отличившийся на 82-й минуте.
Первый матч этих команд, прошедший в Виго 2 февраля, завершился вничью - 0:0.
В финале Кубка Испании, который пройдет 27 мая, "Алавес" сыграет с "Барселоной", ранее выбившей из турнира мадридский "Атлетико".