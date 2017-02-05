"Барселона" подаст апелляцию на удаление Суареса в полуфинале Кубка Испании с "Атлетико"

Уругваец вынужден пропустить финал турнира.
Сегодня 13:52
Фото: Xinhua/Lino De Vallier
Руководство каталонской "Барселоны" подаст апелляцию на вторую желтую карточку нападающего команды Луиса Суареса в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против мадридского "Атлетико" (1:1). Об этом сообщает Mundo Deportivo.
На 90-й минуте матча уругвайский нападающий получил второе предупреждение за удар локтем и был удален.
Сам Луис Суарес в послематчевом интервью прокомментировал этот эпизод так: "Вторая желтая карточка – это просто смешно. Там не было нарушения правил, я не делал абсолютно ничего. Но вы сами понимаете. Надеюсь, клуб разберется в этой ситуации".
Напомним, ответная полуфинальная встреча команд, состоявшаяся в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 1:1. На гол Луиса Суареса (43-я минута) мадридцы ответили точным ударом Кевина Гамейро (83-я), который тремя минутами ранее не реализовал пенальти.
При этом обе команды заканчивали матч в меньшинстве: у "Барселоны" были удалены Серхи Роберто (57-я) и Суарес (90-я), в составе "Атлетико" красную карточку получил Янник Феррейра-Карраско (69-я).
Первая игра команд, прошедшая 1 февраля в Мадриде, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Барселоны", которая по сумме двух встреч завоевала путевку в финал.
На 90-й минуте матча уругвайский нападающий получил второе предупреждение за удар локтем и был удален.
Сам Луис Суарес в послематчевом интервью прокомментировал этот эпизод так: "Вторая желтая карточка – это просто смешно. Там не было нарушения правил, я не делал абсолютно ничего. Но вы сами понимаете. Надеюсь, клуб разберется в этой ситуации".
Напомним, ответная полуфинальная встреча команд, состоявшаяся в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 1:1. На гол Луиса Суареса (43-я минута) мадридцы ответили точным ударом Кевина Гамейро (83-я), который тремя минутами ранее не реализовал пенальти.
При этом обе команды заканчивали матч в меньшинстве: у "Барселоны" были удалены Серхи Роберто (57-я) и Суарес (90-я), в составе "Атлетико" красную карточку получил Янник Феррейра-Карраско (69-я).
Первая игра команд, прошедшая 1 февраля в Мадриде, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Барселоны", которая по сумме двух встреч завоевала путевку в финал.