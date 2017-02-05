Вратарь испанского клуба ударом от своих ворот забил гол своему визави между ног

Этот гол стал победным.
Сегодня 08:55
Ссылки по теме:
- В России вратарь забил гол ударом от своих ворот
- Шведский голкипер забил гол ударом от своих ворот (+видео)
Кадр с видео на YouTube
Вратарь испанского клуба "Посуэло Аларкон" 40-летний Сальва отличился голом в чужие ворота ударом из своей вратарской площадки, сообщает Eurosport.
Курьезный эпизод произошел в матче против "Вильянуэво дель Пардильо". Команда Сальвы победила с минимальным счетом, а сам вратарь стал героем встречи, забив победный гол ударом от своих ворот голкиперу соперника между ног.
Отмечается, что в день матча дул сильный ветер, который помог Сальве сотворить шедевр.
"Посуэло Аларкон" и "Вильянуэво дель Пардильо" выступают в четвертом испанском дивизионе.
Курьезный эпизод произошел в матче против "Вильянуэво дель Пардильо". Команда Сальвы победила с минимальным счетом, а сам вратарь стал героем встречи, забив победный гол ударом от своих ворот голкиперу соперника между ног.
Отмечается, что в день матча дул сильный ветер, который помог Сальве сотворить шедевр.
"Посуэло Аларкон" и "Вильянуэво дель Пардильо" выступают в четвертом испанском дивизионе.