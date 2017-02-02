Фернандо Торрес впервые с января 2015 года оформил дубль, не забив с пенальти

Он принес победу "Атлетико" над "Леганесом".
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Нападающий мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес в матче 21-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" установил свой личный рекорд, сообщает "Спорт-Экспресс".
32-летний форвард оформил дубль, не забив ни одного мяча с пенальти, впервые с января 2015 года. Торрес является воспитанником команды и всего за мадридцев провел 239 матчей и отметился 93 голами. Он вошел в историю клуба как автор 4500-го гола команды в истории в рамках чемпионата Испании.
Напомним, что футболисты "Атлетико" на своем поле нанесли поражение "Леганесу" со счетом 2:0. Оба мяча записал на свой счет Фернандо Торрес (15-я и 51-я минуты). На 15-й минуте форвард "Атлетико" Антуан Гризманн не смог реализовать пенальти. Мадридская команда набрала 39 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.