"Барселона" обыграла "Атлетико" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

Ответная игра состоится 7 февраля в Барселоне.
Вчера 08:25
Фото: Getty Images
Каталонская "Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу.
Встреча команд, прошедшая в Мадриде, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе "Барселоны" отличились Луис Суарес (7-я минута) и Лионель Месси (33-я). У "Атлетико" единственный гол забил Антуан Гризманн (59-я).
Ответная игра состоится 7 февраля в Барселоне.
Встреча команд, прошедшая в Мадриде, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе "Барселоны" отличились Луис Суарес (7-я минута) и Лионель Месси (33-я). У "Атлетико" единственный гол забил Антуан Гризманн (59-я).
Ответная игра состоится 7 февраля в Барселоне.