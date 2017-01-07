Гол Месси cо штрафного на 90-й минуте спас "Барселону" от поражения в матче с "Вильярреалом"

Каталонский идет третьим, отставая от лидирующего "Реала" на пять баллов.
Сегодня 09:53
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Фото с сайта si.com
Каталонская "Барселона" избежала поражения от "Вильярреала" в гостевом матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Вильярреале, завершилась со счетом 1:1. На гол Николы Сансоне (49-я минута) каталонцы ответили точным ударом Лионеля Месси со штрафного на 90-й минуте.
"Барселона" с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая на пять баллов от лидирующего мадридского "Реала", у которого есть игра в запасе. "Вильярреал" с 30 баллами идет пятым.
Встреча, состоявшаяся в Вильярреале, завершилась со счетом 1:1. На гол Николы Сансоне (49-я минута) каталонцы ответили точным ударом Лионеля Месси со штрафного на 90-й минуте.
"Барселона" с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая на пять баллов от лидирующего мадридского "Реала", у которого есть игра в запасе. "Вильярреал" с 30 баллами идет пятым.