"Барселона" готова платить Дарио Срне 2 миллиона евро в год

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна может этой зимой перейти в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб готов платить хорватскому защитнику два миллиона евро в год. В ближайшее время Срна хочет встретиться с руководством "Барселоны" и обсудить детали контракта на 1,5 года и возможность получения бонусов.

Ранее сообщалось, что Срна готов согласиться на более низкую зарплату в "Барсе" при условии ее повышения в следующем сезоне.

34-летний Срна выступает за донецкий "Шахтер" с 2003 года. Этой зимой им также интересовались клубы из Китая и Катара.

После Евро-2016 Срна завершил карьеру в сборной Хорватии. Из национальной команды он ушел в статусе рекордсмена по количеству игр - 132 матча.