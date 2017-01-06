"Барселона" готова платить Дарио Срне 2 миллиона евро в год

Хорватом также интересуются катарские и китайские клубы.
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Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна может этой зимой перейти в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.
Каталонский клуб готов платить хорватскому защитнику два миллиона евро в год. В ближайшее время Срна хочет встретиться с руководством "Барселоны" и обсудить детали контракта на 1,5 года и возможность получения бонусов.
Ранее сообщалось, что Срна готов согласиться на более низкую зарплату в "Барсе" при условии ее повышения в следующем сезоне.
34-летний Срна выступает за донецкий "Шахтер" с 2003 года. Этой зимой им также интересовались клубы из Китая и Катара.
После Евро-2016 Срна завершил карьеру в сборной Хорватии. Из национальной команды он ушел в статусе рекордсмена по количеству игр - 132 матча.