"Реал" повторил рекорд "Барселоны" по числу матчей подряд без поражений

Мадридский клуб разгромил "Гранаду" и продолжает лидировать в чемпионате Испании.

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Фото с сайта theguardian.com

Мадридский "Реал" одержали крупную победу над "Гранадой" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании.



Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Иско (12-я и 31-я минуты), еще по разу отличились Карим Бензема (20-я), Криштиану Роналду (27-я) и Каземиро (58-я).



"Реал", не потерпевший пока ни одного поражения в текущем чемпионате, с 40 очками возглавляет турнирную таблицу. "Гранада" идет 19-й.



Кроме того, "Реал" повторил рекордную серию без поражений во всех турнирах среди испанских команд. Те же 39 матчей без поражений провела "Барселона" с октября 2015 по март 2016 года.



Подопечные Зинедина Зидана будут иметь возможность побить рекорд сине-гранатовых в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании с "Севильей". Игра пройдёт 12 января.